Museum in Kamp-Lintfort : Neues Konzept fürs Haus des Bergmanns

Das Zechenmodell muss weichen: Hier soll künftig die Siedlungsgeschichte der Kolonie erzählt werden. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Stadt und Fördergemeinschaft für Bergmannstradition wollen die Dauerausstellung im „Haus des Bergmanns“ 2022 überarbeiten lassen. Ein Förderantrag in Höhe von 240.000 Euro ist gestellt.

Das Infozentrum Stadt und Bergbau hat zur Landesgartenschau auf dem Schirrhof den Betrieb aufgenommen. Lehrstollen und Förderturm sind wahre Publikumsmagnete im neuen Zechenpark an der Friedrich-Heinrich-Allee. Jetzt steht die dritte Säule des Zentrums für Bergbautradition im Fokus der Planungen: Das Museum „Haus des Bergmanns“ an der Ecke Ebert- und Antonstraße soll 15 Jahre nach seiner Eröffnung nach modernen Maßstäben aufgepeppt werden. Ein Förderantrag in Höhe von 240.000 Euro ist gestellt. Mit der Bewilligung wird Ende des Jahres gerechnet, so dass 2022 die Umsetzung der Neukonzeption für einen Teil des Museums beginnen kann.

Die Stadt Kamp-Lintfort hatte das ehemalige Zechenhaus in der Altsiedlung 2005 erworben und zusammen mit der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition sowie örtlichen Unternehmen darin ein Museum eingerichtet. An diesem dritten Vermittlungsort für Bergbaugeschichte geht es nicht um die Arbeit der Kumpel, sondern um ihren Alltag – um das Leben und Wohnen in einer der größten Zechensiedlungen im Ruhrgebiet. Eine Haushälfte versetzte man damals wieder in den ursprünglichen Zustand zurück: Sie zeigt die detailgetreu eingerichtete Wohnung einer Bergarbeiterfamilie um das Jahr 1910 mit Küche, Waschzuber, Ofen, Kinder- und Schlafzimmer sowie der guten Wohnstube.

Info Das Gesamtkonzept und die Umsetzung Das Zentrum Ein erstes Exposé für ein „Zentrum für Bergbautradition“ liegt seit 2016 vor, erstellt von Historiker Michael Fessner. Das Designbüro Arndt und Seelig entwickelte es 2017/18 im Vorfeld der Laga weiter zu einem Gesamtkonzept aus einem Infozentrum, dem Lehrstollen sowie einer neuen Dauerausstellung für das bereits bestehende „Haus des Bergmanns“ in der„Altsiedlung“. Bei der Umsetzung des neuen Konzepts wird die Stadt dort wieder mit den Ausstellungsmachern Susanne Abeck und Klaus Pirke zusammenarbeiten.

Hier ist es fast so, als sei die Zeit stehen geblieben. Da liegen in der Kinderstube Bilderbücher und Puppen herum, in der Küche steht ein frisch gebackener Kuchen auf dem Tisch, im Schlafzimmer hat die Hausfrau gerade ihr bestes Kleid auf dem Ehebett ausgebreitet. „Hier wollen wir gar nichts verändern“, betont Kulturdezernent Christoph Müllmann im Haus des Bergmanns. Die geplante Überarbeitung der Präsentation hat insbesondere die zweite Haushälfte im Blick.

Dort, wo heute technische Geräte aus dem Bergbau, darunter eine komplette Sammlung von Grubenlampen, und das Modell einer fiktiven Zeche gezeigt werden, will man zukünftig die Siedlungsgeschichte der Kolonie und ihrer Bewohner in den Mittelpunkt stellen: Vier Räume mit zwei mal 12,2 Quadratmetern und zwei mal 15 Quadratmetern stehen dafür zur Verfügung. Der neue Ausstellungsbereich soll das Zusammenleben und den Alltag in der Kolonie ebenso thematisieren wie die Bereiche Migration, Kultur, Gemeinschaft und Vereinsleben sowie Infrastruktur wie Kirchen, Schulen, Gärten und Konsum.