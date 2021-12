Musik in Kamp-Lintfort : Weltenbummler erleben ein Weihnachtskonzert vor der Kita

Eike von der Leyen spielte in der neuen Kindertagesstätte Weltenbummler am Bismarckplatz. Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Nach den Pausenhallen-Konzerten in den Kamp-Lintforter Grundschulen sind nun auch die Kitas an der Reihe und dürfen sich über tolle Konzerte freuen. In dieser und der kommenden Woche wird Eike von der Leyen mit seinem Saxophon Konzerte in verschiedenen Kindertagesstätten geben.

Weihnachtliche Livemusik erklang am Mittwoch in der neuen städtischen Kindertagesstätte „Weltenbummler“ in Kamp-Lintfort. Auf Einladung der Stadt war dort für etwa eine halbe Stunde der aus Köln stammende, jetzt in Neukirchen-Vluyn lebende Musiker Eike von der Leyen mit seinem Saxophon zu Gast.

„Guten Morgen, ich bin Musiker“, begrüßte er nach einem stimmungsvollen Auftakt mit Bing Crosbys „White Christmas“ rund 40 dick eingemummelte Kinder vor dem Eingang des Kita-Gebäudes an der Friedrichstraße 74. „Kennt irgendjemand von euch dieses Instrument?“ Niemand antwortete. Was meint ihr, ist das vielleicht eine Flöte?“ „Jaaaa“, nickten die Kleinen begeistert. „Fast richtig. Das ist ein Saxophon“, sagte Eike von der Leyen und erklärte seinen jungen Zuhörern anschließend, wie man dem Instrument musikalische Töne entlockt.