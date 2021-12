Corona-Pandemie in Kamp-Lintfort : Ärzte und Pflegekräfte unter Dauerbelastung

Interview Kamp-Lintfort Was die „Covid-Dauerschleife“ dem medizinischen Personal im St.-Bernhard-Hospital zurzeit abverlangt: Jörg Verfürth, Leiter des Gesundheitszentrums und Sprecher des Hospitals, beschreibt im Interview die aktuelle Situation im Kamp-Lintforter Krankenhaus.

Was macht Ihnen die Arbeit gerade jetzt in der vierten Welle schwer?

Verfürth Es kommt erschwerend hinzu, dass zunehmend Mitarbeiter ausfallen, weil es in der Familie (Ansteckung in Schule oder Kindergarten) positive Fälle gibt. Sie erkranken teilweise selbst oder müssen als Kontaktpersonen in Quarantäne. An Material fehlt es nicht, ab und an werden nur die Schnelltests knapp. Sorgen machen allen eher die knappen Personalressourcen. Ein Stück weit, auch wenn das im Moment noch weit weg scheint, machen sich die Kollegen auch Gedanken über eine mögliche Triagierung, wenn die Behandlungsressourcen vielleicht doch irgendwann nicht mehr ausreichen sollten. Auch die Haltung und Aggression von Impfgegnern macht den Kollegen zu schaffen.