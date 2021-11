Kiesabbau in Kamp-Lintfort : Niederrheinappell plant weitere Aktionen

Kamp-Lintfort Das Aktionsbündnis begrüßte auf der Jahreshauptversammlung in Kamp-Lintfort zahlreiche neue Mitglieder, insbesondere aus Rheinberg, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Für den 11. Dezember ist ein Lichtermarsch geplant.

Das Aktionsbündnis Niederrheinappell plant Aktionen im Vorfeld der Landtagswahl 2022. Das ist ein Ergebnis der Jahreshauptversammlung, die in Kamp-Lintfort stattfand. Die gut besuchte Versammlung habe deutlich gemacht, wie hoch das Interesse der Bürger und Verbände ist, sich für eine Reduktion des Kiesabbaus und den Erhalt des Niederrheins einzusetzen. „Wir konnten zahlreiche neue Mitglieder begrüßen, insbesondere aus Rheinberg, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort“, freut sich Vorsitzende Simone Spiegels. „Das zeigt, wie sehr den Menschen das Thema auf den Nägeln brennt.“ Das Aktionsbündnis setzt seinen Fokus darauf, sich bei Politik und Verbänden für eine Rücknahme der Änderungen der Regeln für Kiesabbauflächen einzusetzen. Dafür müssten das Landesplanungsgesetz, das Landeswassergesetz und der Landesentwicklungsplan verändert werden. Die Mitglieder planen im Vorfeld der Landtagswahl im Mai Aktionen. Dazu gehört zum Beispiel der Besuch der Verbandsversammlung des Ruhrparlamentes am 17. Dezember in Essen und die Entwicklung von Wahlprüfsteinen zum Thema Kiesabbau an die Landesparteien. Außerdem soll es lokale Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten geben. So auch ein Lichtermarsch an der Halde in Neukirchen Vluyn am 11. Dezember um 16.30 Uhr sowie eine große Infoveranstaltung der Bürgerinitiative Mitgestalten NV am 28. November um 14 Uhr. „Das Engagement innerhalb des Niederrheinappells ist sehr vielseitig“, erklärt Simone Spiegels. Es bestehe aus einem Mix aus Aktionen der Bürgerinitiativen vor Ort, Leserbriefen, Bürgeranträgen, politischer Arbeit in den Kommunen und Kreisen sowie Lobbyarbeit auf der Landesebene. Das Aktionsbündnis freut sich über weitere Unterstützung. Gesucht wird beispielsweise Unterstützung von Bürgern bei der Formulierung von Einsprüchen. Bei Interesse bitte unter info@niederrheinappell.de melden.