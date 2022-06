Politiker aus Kamp-Lintfort : Schneider auf Tour zu „bedrohten Arten“

René Schneider unterwegs. Foto: Schneider/Chrisi Stark

Kreis Wesel Der Landtagsabgeordnete aus Kamp-Lintfort ist in den Ferien wieder auf Tour durch seinen Wahlkreis. Er spricht unter anderem mit dem Werbering Kamp-Lintfort, besucht die Emschermündung in Voerde und eine Kirchenchor-Probe in Alpen. In einer Diksussionsrunde geht es außerdem um die Lage der Kultur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum elften Mal begibt sich der Landtagsabgeordnete René Schneider in den Ferien auf Tour durch seinen Wahlkreis. Diesmal widme er sich „bedrohten Arten“, teilte der Kamp-Lintforter mit. „Gemeinsam schauen wir in eine artenreiche Zukunft an der renaturierten Emschermündung in Voerde, stärken den Einzelhandel mit der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort und stellen uns der Frage, wie lang uns Bargeld noch begleiten wird“, so Schneider. „Wir lauschen den Liedern des Kirchenchors Cäcilia Bönninghardt, schauen mit den Landfrauen Sonsbeck in die Zukunft der Landwirtschaft und lernen das Rhinberkse Platt mithilfe des Sprookvereins Ohmen Hendrek.“

Die Termine: 27. Juni, 10 Uhr, Museum rund ums Geld in Xanten-Wardt. 6. Juli, 9 Uhr, Naturschutz an der Emschermündung in Voerde. 7. Juli, 11 Uhr, Gespräch mit der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort. 13. Juli, 15 Uhr, Treffen mit den Landfrauen Sonsbeck auf dem Klappboomshof. 1. August, 16.30 Uhr, Besuch beim Sprookverein Ohmen Hendrek in Rheinberg. 2. August, 20 Uhr, Besuch der Probe des Kirchenchor Cäcilia Bönninghardt in Alpen. Zum Abschluss lädt Schneider zum Kulturtalk am 5. August, 19 Uhr ins „to hoop“ in Rheinberg ein. Über die Frage „Kultur im Jahr 2022 – aussterbende Art oder aufkeimendes Pflänzchen?“ diskutiert er mit Kulturschaffenden und Politik. Die Folgen der Pandemie seien bei den Kulturschaffenden deutlich spürbar, zudem fehle vielen Kommunen das Geld zur Förderung von Kulturprojekten, so Schneider.

(RP)