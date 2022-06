Feier in der Stadthalle Kamp-Lintfort : Unesco-Schule verabschiedet ihre Zehntklässler

Feier in der Stadthalle Kamp-Lintfort

Absolventen der Unesco-Schule bei der Zeugnisübergabe in der Stadthalle. Foto: Unesco-Schule

Kamp-Lintfort 150 Jugendliche haben ihre Zeugnisse erhalten. 59 von ihnen dürfen in die gymnasiale Oberstufe wechseln.

Was für ein Moment! Die Gesichter strahlten. Alle Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrganges der Unesco-Schule Kamp-Lintfort schafften einen Abschluss. 59 erreichten den Mittleren Bildungsabschluss mit einem Qualifikationsvermerk und damit die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. 46 erhielten den Mittleren Bildungsabschluss und 45 erwarben den Hauptschulabschluss,

In einer fröhlich-bunten Abschlussfeier in der Stadthalle wurde dieses Resultat gefeiert. Nicht nur den Lehrkräften fiel der Abschied sichtlich schwer, auch die Schülerinnen und Schüler fanden für ihre Lehrerinnen und Lehrer viele wertschätzende Worte. In einem Rückblick der 10b auf die Höhen und Tiefen der letzten sechs Jahre bedankten sich die Absolventen bei allen, die sie auf diesem Weg begleitet hatten.