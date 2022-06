Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn : Partystimmung am Winkelshof

Bei besten Sommerwetter wurde am Samstag die Winkelshoffete mit Musik gefeiert. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Mit der Winkelshoffete startete der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen neu durch. Am 17. September lädt er zum Dorfleben ein. Im nächsten Jahr will der Verein einen Pumptrack am neuen zentralen Sportplatz errichten