Pflanzaktion in Kamp-Lintfort : 18.000 Krokusse für den Zechenpark

Mitglieder des Laga-Fördervereins beim Einsatz im Zechenpark. Im Vordergrund: Körbe mit Krokus-Zwiebeln. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Am großen Förderturm soll im Frühjahr ein Blütenteppich blühen. Mitglieder des Laga-Fördervereins haben die ersten 6000 Zwiebeln eingesetzt, weitere werden folgen. Der Verein bleibt aktiv und hat bereits weitere Pläne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Das Stephanswäldchen zieht jedes Frühjahr die Besucher, wenn unter den Platanen Krokusse violett blühen. Nach drei bis vier Wochen sind diese Schwertliliengewächse Ende März oder Anfang April verblüht. Doch die vielen Bilder, die von der Blütenpracht geschossen werden, sind das ganze Jahr zu sehen. Im nächsten Frühjahr sollen auch auf einer zweiten Fläche Krokusse blühen. Sie liegt nur 500 Meter vom Stephanswäldchen entfernt am großen Förderturm. Am Samstagpflanzten 30 Mitglieder des Fördervereins Laga 2020 am Quartierplatz, wie die Fläche am Großen Förderturm heißt, 6000 Zwiebeln des Schwertliliengewächses.

„Laut Vorhersage vom Donnerstag sollte die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag bei 100 Prozent liegen“, sagte Bernd Kröger, der als stellvertretender Fördervereins-Vorsitzender die Pflanzaktion federführend organisiert hatte. „Zum Glück ist das Wetter besser als die Vorhersage, sonst hätten wir die Pflanzaktion verschoben.“ So war es trocken, als die Mitglieder begannen, mit Spaten kleine Löcher auszuheben, die in Reihen eineinhalb Meter voneinander entfernt waren, um darin jeweils zehn Zwiebel hineinzulegen und wieder zu verschließen. Erst im Laufe des Nachmittags fing ein leichter Nieselregen an, als die meisten der 6000 Zwiebeln schon in der Erde waren und die Pflanzaktion mit einem Glühwein im neuen Restaurant Lufre ausklang.

Info Nach Ende der Laga kamen neue Mitglieder Förderverein Der Verein gründete sich, um Projekte umzusetzen und Arbeitsgruppen zu unterstützen, die rund um die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort entstanden. Er hat 900 Mitglieder. Als die Landesgartenschau im Oktober 2020 endete, traten zwar Mitglieder aus, aber auch viele neu ein. Internet Aktuelle Informationen über den Verein gibt es unter www.foerderverein-laga2020.de.

„Die Krokusse blühen im Frühjahr in unterschiedlichen Farben, zum Beispiel Blau oder Rot“, sagte Bernd Kröger. „In einer Reihe befinden sich Krokusse einer Farbe.“ 12.000 weitere Krokusse werden in den nächsten Tagen vom städtischen Betrieb ASK und vom SCI Moers gepflanzt. Die insgesamt 18.000 Zwiebeln sollen sich in den nächsten Jahren von alleine vermehren, wie im Stephanswäldchen, wo Ende 2008 rund 45.000 Zwiebeln gepflanzt worden waren, deren Anzahl heute auf über 100.000 angewachsen ist.

„Die Idee zur Pflanzung hatten die Mitglieder“, blickte Fördervereins-Vorsitzende Barbara Mennekes am Samstag auf die Mitgliederversammlung zurück, die im August im Schirrhof stattgefunden hatte. Die Krokuszwiebeln zu pflanzen, ist die letzte große Aktion des Fördervereins Laga 2020 in diesem Jahr. Im nächsten Jahr will er an einem Samstag Mitte April 2022 wieder zu einer Aussaat in den Zechenpark einladen, wie schon im April 2021. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.