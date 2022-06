Freizeit in Neukirchen-Vluyn : Jetzt anmelden für Sommeraktionsprogramm

Beim Radwandertag können sich die Teilnehmer allein auf den Weg machen oder geführten Touren anschließen. Foto: Franz-Heinrich Busch

Neukirchen-Vluyn Die erste Ferienwoche wird auch für Daheimgebliebene nicht langweilig. Das Neukirchen-Vluyner Stadtmarketing stellt die Aktionen für den 25. Juli bis 3. Juli vor. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Sommeraktionsprogramm geht in die heiße Phase: In den Sommerferien sind wieder Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aktiv und bieten Spannendes zum Entdecken in und um Neukirchen-Vluyn. Die Schnupperkurse, Führungen, Vorträge oder Workshops richten sich an Kinder, Erwachsene oder Familien. Und immer noch kommen Angebote zum Programm hinzu. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die aktuelle Übersicht mit allen Infos steht bereit unter www.nv-entdecken.de. Das Stadtmarketing koordiniert die Aktionen. Wochenweise wird das Programm im Detail vorgestellt.

In der ersten Ferienwoche (25. Juni bis 3. Juli) dürfen sich Interessierte auf eine Vielzahl Aktionen freuen. So werden die Kunstwerke „Flunen – eine Gewässergrafik“ am Rathaus und „Kathedrale des Windes“ auf der Halde Norddeutschland eröffnet (RP berichtete). Am 29. Juni, 17 Uhr, lädt das Museum alle an künstlerischer textiler Gestaltung Interessierten zu „Kunst und Genuss“ beim Künstlerinnen-Gespräch in der Ausstellung „Flachsig und Haarig – Fäden der Erinnerung“ ein.

Am gleichen Tag laden Heide Schmitt und Peter Pechmann zu einer Stadtführung mit dem Titel „Unter dem Pflaster“ ein. Bei der Führung durch das Dorf Neukirchen liegt der Fokus auf archäologische Funde. Die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Wesel ruft alle Kinder am Freitag, 1. Juli, von 10 bis 12 Uhr, zu einer „Pirsch in der Dong“ auf. Gemeinsam werden Tiere und Pflanzen entdeckt. Ebenfalls am 1. Juli bieten Gästeführer Heide Schmitt und Peter Pechmann einen spannenden Rundgang für Kinder durchs Dorf Neukirchen an.

Ein Highlight wird der Niederrheinische Radwandertag am Sonntag, 3. Juli, sein. Der Niederrheinische Radwandertag ist eines der größten Radevents in Deutschland. Zum 29. Mal geht er in diesem Jahr über die Bühne. Dazu werden wieder rund 30.000 Teilnehmer erwartet. Das diesjährige Motto lautet „Stadt.Land.Genuss.“ Unterwegs in der Natur, Land und Leute kennen lernen, Sehenswürdigkeiten am Rande der Strecken entdecken und eine Auszeit genießen, lautet die Devise. Gestartet wird zwischen 10 und 17 Uhr. An den Start- und Zielorten sorgen Imbiss- und Getränkestände für die Versorgung der Pedalritter. Ein buntes Rahmenprogramm bietet Radfahrern und Zaungästen Unterhaltung. In Neukirchen-Vluyn macht der Radwandertag Station auf Niederberg.