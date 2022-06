Anerkennung für Kamp-Lintfort : Jury zeichnet den Zechenpark als herausragend aus

Der Zechenpark entstand auf dem ehemaligen Areal des Bergwerks West. Foto: Arno Ingenlath

Kamp-Lintfort Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten hat den „nrw.landschaftsarchitektur.preis“ an herausragende Projekte und Konzepte in Nordrhein-Westfalen vergeben. Der Zechenpark gehört dazu. 32 Projekte nahmen an dem Wettbewerb teil.

Auch in diesem Jahr hat der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) den „nrw.landschaftsarchitektur.preis“ an herausragende Projekte und Konzepte in Nordrhein-Westfalen vergeben. Insgesamt haben 32 Projekte am Wettbewerb teilgenommen. Unter den drei ausgezeichneten Gewinnern ist auch der Kamp-Lintforter Zechenpark Friedrich Heinrich. Er wird durch die Jury als „ein herausragendes Beispiel für die Kraft von Freiräumen bei der Rückgewinnung vormaliger Industrieflächen“ gelobt und findet für die nachhaltige und vielfältige Gestaltung höchste Anerkennung. Besonders die dauerhafte Nutzung des ehemaligen Ausstellungsgeländes der Landesgartenschau 2020 überzeugte die Fachjury. Der Quartiersplatz, die verschiedenen Wege und Aufenthaltsorte böten ein vielseitiges Angebot für sämtliche Aktivitäten in der Natur, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Zechenpark werde als neues, grünes Stadtzentrum wahrgenommen und von allen Generationen gern besucht.

Auch für Veranstaltungen böten der Quartiersplatz, das Parkgelände und der Schirrhof ideale Bedingungen. Trotz der Pandemie hätten bereits zahlreiche Veranstaltungen im Zechenpark erfolgreich durchgeführt werden können. Das positive Feedback und die hohen Besucherzahlen würden das Potenzial des Zechenparks für Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten würdigen. Das für den Planungsentwurf zuständige Berliner Büro bbzl – bestehend aus Ulrike Böhm, Katja Benfer und Cyrus Zahiri – zeigt sich ebenfalls, so die Stadt, überzeugt von der Gestaltung des Parks. „Auch zwei Jahre nach der Landesgartenschau sind wir zutiefst beeindruckt, in welch gutem Zustand sich die Parkanlage befindet“, sagt Böhm. „Der Zuwachs der Großbäume auf dem Quartiersplatz, die Staudenflächen, die Wiesenflächen und das Mahdkonzept unterstreichen die professionelle Pflege und Instandhaltung des Zechenparks“, ergänzt Benfer.