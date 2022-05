Kamp-Lintforter Lyrikerkreis : Gedichte, die das Leben schreibt

Vereinsvorsitzende Christine Utermöhlen bei der Jubiläumslesung zum 40-Jährigen Bestehen des Lyrikerkreis mit Herbert Häusler, Günter Neu, Marwan Ali und Erich Carl. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Am Freitag feierte der Lyrikerkreis Kamp-Lintfort sein 40-jähriges Bestehen im Kulturzentrum Schirrhof. Was sich die Vereinvorsitzende für die Zukunft am dringendsten wünscht.