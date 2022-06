Immobilien in Kamp-Lintfort : So wohnt man in einer Stadtvilla

Das Gebäude besticht auch durch seine Hufeisen-Form zur Kreuzung Wilhelm- und Markgrafenstraße. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Nach vier Jahren Planungs- und Bauzeit ist das Gebäude an der Ecke von Wilhelm- und Markgrafenstraße bezugsfertig. Der Entwurf stammt von Architekt Robert Wetzels. Alle zwölf Eigentumswohnungen sind bereits verkauft.

Von Anja Katzke

Das Eckgrundstück an Wilhelm- und Markgrafenstraße galt lange als kompliziert: „Es wollte niemand so richtig ran“, erinnert sich Robert Wetzels (bob-architektur). Der Architekt nahm die kniffelige Herausforderung an, für dieses Areal, das wegen seiner dreieckigen Form als kaum entwickelbar schien, ein Wohnhaus zu entwerfen. „Wie bekomme ich Licht in die Wohnungen? Wo bringe ich die Stellplätze unter? Es hat mich gereizt, Lösungen für diese Eckbebauung zu finden“, berichtet Wetzels. 2018 war die Idee geboren, eine Stadtvilla zu errichten, die die Form des Grundstücks aufnimmt und mit seiner Bügeleisen-Form dem Rathausquartier das i-Tüpfelchen aufsetzt.

Einweihung: Investor Joachim Moldenhauer, Architekt Robert Wetzels und Bürgermeister Christoph Landscheidt öffnen das Gebäude. Foto: Norbert Prümen

Der Architekt gewann Joachim Moldenhauer von AIP Wohnen, mit ihm das ambitionierte Bauprojekt zu realisieren. „Wir kennen uns schon seit 30 Jahren“, sagt Robert Wetzels und freut sich, dass der Investor seinem Entwurf bis ins kleinste Detail gefolgt ist – selbst bei der Beleuchtung im Eingangsbereich. „Und wenn wir uns mal nicht einig waren, dann habe ich gesagt: Mensch Joachim, wir bauen doch eine Stadtvilla“, erzählt der Architekt, der in Kamp-Lintfort mehrere Architektur-Marken gesetzt hat. Er entwarf unter anderem die neue Rewe-Markthalle in der Altsiedlung, das C&A-Gebäude und das Einkaufszentrum Ek3. Nach rund vier Jahren Planungs- und Bauzeit ist die Stadtvilla an der Ecke Wilhelm- und Markgrafenstraße bezugsbereit. Im Rahmen einer Feierstunde stellten Robert Wetzels und Joachim Moldenhauer das Gebäude vor, das sich über vier Geschosse erstreckt.

Info Das nächste Bauvorhaben Eine Wohnung in der Stadtvilla Foto: Norbert Prümen Weiteres Projekt Architekt Robert Wetzels und Investor Joachim Moldenhauer (AIP Wohnen) planen in Kamp-Lintfort ein weiteres Neubauprojekt: Heinrich und Berta in der Angestelltensiedlung. Der Entwurf sieht drei Baukörper auf zwei Grundstücken vor. Die Ausrichtung und Platzierung der Baukörper sollen die städtebauliche Lücke an der Ecke Friedrich-Heinrich-Allee, Heinrichstraße und Maria-Theresien-Straße schließen.

Es beherbergt zwölf barrierefreie Eigentumswohnungen, zwei davon sind Penthäuser, auf 1100 Quadratmetern Nutzfläche. Die Wohnungen, deren Größe zwischen 45 bis 110 Quadratmetern variieren, jeweils eine Loggia oder eine Terrasse haben und lichtdurchflutet sind, seien in kürzester Zeit verkauft gewesen, berichtet Bauherr und Investor Joachim Moldenhauer. „Der Verkauf startete im September 2020, der Bau begann am 1. Oktober 2020. Vor Weihnachten waren alle Wohnungen weg.“ Wie Moldenhauer berichtet, stammen die Käufer zum größten Teil aus der Region. Die Stellplätze plante Robert Wetzels ebenerdig im Gebäude-Inneren. Die Fassade besteht aus rötlich-braunen Ziegeln, auf die sich übrigens alle Bauherren im neuen Stadtquartier gestalterisch geeinigt haben und die mit der alten Pauen’schen Siedlung auf der anderen Seite der Markgrafenstraße korrespondieren. „Es war kein einfaches Vorhaben, ein Gebäude an einer Straßenecke zu schaffen, das nach außen schön ist und nach innen funktioniert. Es ist uns aber architektonisch, städtebaulich und funktional gelungen“, sagte Robert Wetzels. Joachim Moldenhauer lobte insbesondere die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Es gibt kaum Städte in der Region, die sich städtebaulich so neu entwickelt haben“, betonte der Investor. Die positive Stadtentwicklung werde inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen. „Ja, wir bauen hier einen neuen Stadtteil“, erklärte Bürgermeister Christoph Landscheidt, der an der Einweihungsfeier am Mittwochabend teilnahm und sich zufrieden zeigte. Diese Villa sei, sagte er, das schwierige Puzzleteil in der Planung des neuen Rathausquartiers gewesen. Der Gestaltungsbeirat, der für die politischen Gremien wichtiger Ratgeber im Rahmen der Stadtentwicklung sei, habe den Entwurf von Robert Wetzels gelobt.