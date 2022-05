Aktuelle Zahlen für die Kreise Wesel und Kleve : Arbeitsmarkt erholt sich etwas gebremst weiter

Alleine im Kreis Wesel waren im Mai 14.387 Personen arbeitslos gemeldet (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Wesel Nach Angaben der Agentur für Arbeit Wesel waren im Mai insgesamt rund 21.900 und somit weniger Arbeitslose zu verzeichnen. Doch parallel gibt es viele offene Stellen. Das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun.

Auf dem Arbeitsmarkt am Niederrhein setzt sich die Erholung in abgeschwächter Form fort. Dies teilte am Dienstag die Agentur für Arbeit Wesel mit, die für die Kreise Wesel und Kleve zuständig ist. Demnach waren im Mai in beiden Kreisen insgesamt rund 21.900 Arbeitslose zu verzeichnen, was einer auf 5,3 Prozent gesunkenen Quote entspricht. Parallel gab es etwa 5200 offene Stellen.

Laut Agentur-Geschäftsführerin Barbara Ossyra halten sich die Unternehmen aktuell mit der Meldung neuer Stellen zurück, „was angesichts der unsicheren Aussichten bezüglich der weiteren Auswirkungen der wirtschaftlichen Sanktionen in Folge des Ukraine-Krieges nachvollziehbar ist“. Sie macht auch darauf aufmerksam, dass Ukraine-Flüchtlinge nun nach und nach von den Jobcenter betreut werden. So lange dies noch nicht der Fall sei, könnten sie sich zur Beratung und Unterstützung für den Einstieg in den Arbeitsmarkt weiter an die Agentur wenden. Die Service-Hotline in ukrainischer und russischer Sprache ist unter 0911 178-7915 erreichbar.

Heruntergebrochen auf den Kreis Wesel waren im Mai 14.387 Personen arbeitslos gemeldet – das sind 90 Menschen oder 0,6 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich sind es 1679 Arbeitslose oder 10,5 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote blieb bei 5,9 Prozent (Vorjahr 6,6). Abgenommen hat aber auch das Angebot. Arbeitgeber meldeten im Kreis Wesel insgesamt 378 neue Stellen – 144 oder 27,6 Prozent weniger als im April und 283 Stellen oder 42,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Zu besetzen sind derzeit 2884 Stellen.

Für Einsteiger ist auf dem Ausbildungsmarkt noch vieles möglich. Unternehmen aus beiden Kreisen meldeten von Oktober bis April insgesamt 4013 Ausbildungsplätze und damit mehr als im Vorjahr. Zugleich kamen 3341 Jugendliche zur Berufsberatung. Rund 1500 suchen noch eine Lehrstelle. In diesem Zusammenhang wies Barbara Ossyra auf die laufende Aktionswoche zu Ausbildungsberufen und Studienfächern rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz hin. In Präsenz findet am Donnerstag, 2. Juni, von 14 bis 16 Uhr ein Besuch im Solarpark der Enni Energie & Umwelt in Neukirchen-Vluyn statt. Dafür kann man sich per E-Mail an Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de anmelden.

(fws)