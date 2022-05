Der Kultursommer in Kamp-Lintfort : Freilichttheater vor klösterlicher Kulisse

Sie freuen sich, dass das Sommertheater auf Kamp in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Burghofbühne Dinslaken und N.N.-Theater Köln gastieren diesen Sommer wieder auf dem Kamper Berg. Wer für die kulinarischen Leckerbissen an den Theaterabenden sorgt.

Lange mussten die Fans des Kamper Freilichttheaters warten, doch jetzt ist es wieder soweit. Unter dem Titel „Erlebnis, Freude und Genuss“ wird es auf dem Vorplatz des Kamper Klosters in diesem Jahr wieder drei unterhaltsame und gesellige Theaterabende geben. Den Anfang dabei macht am 13. August ab 20 Uhr die Burghofbühne Dinslaken mit der bekannten Komödie „Tartuffe“ des französischen Dramatikers Molière. Unter der Regie von Boris C. Motzki erfahren die Zuschauer an diesem Abend, wie es der skrupellose und verschwenderische Heuchler Tartuffe schafft, sich unaufhaltsam in das Leben des reichen Orgon, dessen Tochter und sogar Ehefrau einzuschleichen.

Eine gleichsam witzige wie nachdenklich machende Parabel auf die erschreckend aktuelle Lehrstunde darüber, wie anfällig manche Menschen für Manipulation und Selbstbetrug sind, wenn sie nur den „richtigen“ Betrügern in die Hände fallen. Am 20. und 21. August ist dann beide Male ebenfalls ab 20 Uhr das N.N. Theater aus Köln mit seinem frei nach dem französischen Schriftsteller Jules Verne und William Shakespears „Sturm“ inszenierten Stück „20.000 Meilen unter dem Meer“ auf dem Kamper Klosterplatz zu Gast.

Dabei nimmt das Ensemble die Besucher mit auf Jule Vernes berühmtes Unterseeboot von Kapitän Nemo und führt sie dabei durch eine fantastische Unterwasserwelt, „vorbei an hungrigen Haifischen, leuchtenden Quallen, singenden Kraken und Plastiktüten“. „Freuen Sie sich auf viel Live-Musik, schnelle, originelle Szenenwechsel und auf eine Kulisse, bei sich unser Bühnenbildner Michl Thorbecke diesmal selber übertroffen hat“, versprach Schauspielerin Irene Schwarz bei einem Pressetermin am Freitag im Rokokosaal des Kamper Klosters.

Des Weiteren dazu erschienen waren Bürgermeister Christoph Landscheidt, der Erste Beigeordnete der Stadt, Christoph Müllmann, und die Organisatorin der drei Theaterabende, Ilona Haje vom städtischen Kulturamt, außerdem Eva Welling von Wellings Parkhotel sowie eine Vertreterin der Brauerei Geilings Bräu. Das Parkhotel wird die Besucher an allen drei Abenden sowohl vor als auch nach der Vorstellung und natürlich während der Pausen mit kleinen kulinarischen Leckerbissen verwöhnen, und am Stand der Brauerei wird es an den Theaterabenden verschiedene alkoholfreie Getränke geben.

Die dafür aufgestellten Pagodenzelte sind ab 18 Uhr und die Sitztribüne ab 19 Uhr geöffnet. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Vorverkaufskarten zum Preis von 16 Euro zuzüglich Systemgebühr gibt es im Artz-Reisebüro Moerser Straße 230, in der Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Straße 239 oder im Internet unter www.eventim.de. Der Vorverkauf endet an beiden Wochenenden am Freitag um 12 Uhr. An der Abendkasse kosten die Karten 21 Euro. Darüber hinaus verlosen die Kamp-Lintforter Stadtwerke im Juli drei Karten über ihren Jubiläumskalender.