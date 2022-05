Flex-Modell in Kamp-Lintforter Krankenhaus : So gestalten Pflegekräfte ihre Arbeitszeit im Hospital selbst

Kamp-Lintfort Das Kamp-Lintforter St.-Bernhard-Krankenhaus setzt auf das Flexpool-Modell. Die Mitarbeiter schätzen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

„Unsere Pflegefachkräfte können zu den Zeiten arbeiten, an denen sie es möchten. Und wir setzen sie ein, wo sie gebraucht werden“, fassen Anna Schäfer und Sabine Richter, beide stellvertretende Pflegedirektorinnen in Teilzeit, die Vorteile für beide Seiten zusammen. Bislang hat eine Reihe von Mitarbeiterinnen das Angebot angenommen. Einzige Voraussetzung, um am Flexpool-Modell teilzunehmen, ist Flexibilität. Denn die Pflegenden werden auf den Stationen eingesetzt, an denen sie an diesem Tag benötigt werden – und nicht dauerhaft immer auf der gleichen Station. „Wir erwarten auch, dass die Mitarbeiter ein Wochenende im Monat im Einsatz sind, wobei die beiden Tage auch aufgeteilt werden können“, zeigt Sabine Richter auf. Gerade für Pflegende mit Kindern biete dieses Modell viele Vorteile. „Normalerweise beginnen wir in der Pflege um sechs Uhr morgens mit dem Einsatz. Kommt das einer Mutter nicht aus, weil sie ihr Kind erst um 7.30 Uhr in den Kindergarten bringen kann, liegt die Entscheidung bei ihr, erst um acht Uhr zu beginnen“, erzählt Anna Schäfer. „Sie legt auch fest, wie lange sie arbeiten möchte.“ Dabei liege, so das Krankenhaus, auch die zu leistende Anzahl der Arbeitstage pro Monat in der Entscheidung der Pflegenden. „Im Minimum muss der Einsatz an zwei Tagen im Monat stattfinden und geht bis zum Vollzeit-Einsatz von 38,5 Stunden pro Woche“, berichtet Sabine Richter. „Was unsere Mitarbeiterinnen besonders schätzen: Auch der Urlaub ist komplett frei planbar.“ Pflegefachkräfte, die sich einmal für eine Teilnahme am Flexpool entschieden haben, könnten auch, wenn gewünscht, wieder zurückwechseln und sich für einen festen Einsatz auf einer Station entscheiden. „Dabei gehen wir natürlich auf die Wünsche unserer Mitarbeiter ein“, so Anna Schäfer. „Der Springerpool war und ist für meine Familie eine große Erleichterung“, berichtet Gesundheits- und Krankenpflegerin Alina Unger. „Da auch mein Partner im Schichtsystem arbeitet, war die Planung der Versorgung unseres Sohnes eine organisatorische Herausforderung, zumal unsere Eltern nicht in der Nähe wohnen.“ Nun hat sie einen festen Dienstplan mit Wunscharbeitszeiten, die zum Familienalltag passen. Sie arbeitet vorwiegend auf festen Stationen. „Ich bin sehr zufrieden und fühle mich als Mitarbeiterin des Pools gut aufgehoben“, so ihr Fazit.