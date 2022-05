Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Es geht voran im neuen Stadtquartier

Kamp-Lintfort Anderthalb Jahre nach der Landesgartenschau nehmen die Pläne für das neue Stadtquartier Friedrich Heinrich weiter Formen an. Der erste Spatenstich für die dort neu geplante Wohnbebauung könnte im Jahr 2024 stattfinden.

Bei einem Treffen vor Ort informierte sich jetzt Michael Kalthoff über den aktuellen Stand. Der Vorstand Finanzen bei der RAG Aktiengesellschaft und Vorsitzende der Geschäftsführung der RAG MI, zeigte sich bei seinem Besuch begeistert über die Fortschritte auf dem Areal, gerade im Hinblick auf die unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Bergwerksgebäude und die Pläne für das ehemalige Bergwerk West. „Als Flächeneigentümer sind die RAG Montan Immobilien und die Mo.Studio-Gruppe ja quasi Nachbarn, und als solche haben wir uns heute ausgetauscht.“ Nun müsse es nur noch gelingen, so Kalthoff, „dieses Quartier an die Innenstadt anzuschließen. „Gemeinsam mit der Stadt und den Entwicklern werden wir jetzt besprechen, wie wir den Standort so attraktiv wie möglich auf den verbleibenden Baufeldern weiterentwickeln“. Das aktuelle Ergebnis vor Ort überzeugt auch Projektleiterin Jutta Kopp: „Nach einer mehr als 100-jährigen Bergbaugeschichte haben wir das ehemalige Zechengelände so attraktiv entwickelt, wie es jetzt ist. Hochschule, Traditionsverein, Kindergarten, Tierpark – das ehemalige Bergwerk West wird ein attraktives Quartier.“