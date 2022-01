Kindertheater in Kamp-Lintfort : Ein König zu viel auf der Insel

Stadt Kamp-Lintfort, Volksbank Niederrhein und Burghofbühne Dinslaken machen sich für die kulturelle Bildung von Kindern stark. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Pures Theatervergnügen auf Abstand erlebten 22 Kinder des Kamper Kindergartens Spatzennest. „Ein König zu viel“ hieß es auf der Bühne der Stadthalle. Alle 16 Kindergärten werden das Stück von Gertrud Pigor bis März erlebt haben. Warum Theater so wichtig ist.

Von Sabine Hannemann

„Ein König zu viel“ hieß es gestern auf der Bühne der Kamp-Lintforter Stadthalle. Das Zwei-Personenstück mit König Fritz (Tom Gerngroß) und König Karl (Antonia Dreeßen) vom Landestheater Burghofbühne Dinslaken ließ Kinderaugen leuchten. Gleichzeitig lebt eine Tradition im zweiten Corona-Jahr wieder auf: Theatervergnügen. „Das Interesse von Kindern und Jugendlichen an kultureller Bildung ist ungebrochen“, sagt Christoph Müllmann, Jugend- und Kulturdezernent. Die Stadt Kamp-Lintfort macht im Rahmen des Projektes „Jedem Kind ein Theaterbesuch“ dieses Erlebnis möglich. Bewährter Kooperationspartner und Sponsor ist in der aktuell zehnten Projektrunde die Volksbank Niederrhein.

„Ein Theaterbesuch ist wichtig, da Kinder in die Welt der Fantasie eintauchen können. Theater trägt wesentlich zur Persönlichkeitsbildung bei. Wir sind sehr froh, dass wir in diesen Zeiten den Kindern ein Theatererlebnis anbieten können“, so Vorstand Guido Lohmann. Im ersten Corona-Jahr musste die Aufführung ausfallen. Diesmal erstreckt sich das Bühnenerlebnis auf acht Tage verteilt für 570 Kinder bis zum März. Anders als sonst ist kein Blick hinter die Kulissen möglich oder ein Plausch auf der Bühne mit den beiden Majestäten. Die erste Zuschauergruppe, die Kamper Kinder, sitzen auf Abstand im Zuschauerraum.

Info Ein positives Signal für die kulturelle Bildung Fortsetzung Die Wiederaufnahme des Kindertheaterprojektes „Jedem Kind ein Theaterbesuch“ in Kamp-Lintfort gilt in Pandemiezeiten als positives Signal nach außen wie auch für das Landestheater Burghofbühne. Kulturdezernent Christoph Müllmann erklärte dazu am Dienstag: „Wir machen alles das, was möglich ist.“



Förderung Dank der finanziellen Unterstützung durch die Volksbank ist für alle Kindergartenkinder der Besuch im Rahmen dieses Projektes kostenfrei. Guido Lohmann gab eine Zusage für 2023.

Das Zwei-Personenstück von Gertrud Pigor hat es in sich und kommt zudem mit wenigen Requisiten aus. Was im Leben wichtig ist, kommt in geballter Form als Botschaft auf die Bühne, wie Theaterintendant Mirko Schombert meint. Die Handlung an sich ist einfach, als gleich zwei Könige auf einer einsamen Insel stranden und jeder seinen Machtanspruch formuliert und Bestimmer sein will. Zwei Könige auf einer Insel sind eben einer zu viel. Der kooperative Weg in dem witzigen Stück um Macht und Starrsinn ist des Rätsels Lösung. Die Aufgabe eines Standpunktes und Neufindung einer Postion, in der Respekt die Hauptrolle spielt, ist die eigentliche Botschaft von Gertrud Pigor. „Eine schöne und frühe Theatererfahrung für Kinder“, findet Schombert, der am Dienstag zugleich auf die Situation und die Sorgen der Theaterschaffenden aufmerksam machte.