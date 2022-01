Quartiersmanagement in Neukirchen-Vluyn : Einsatz für einen lebenswerten Ortskern

Neukirchen-Vluyn Die Quartiersentwicklung der Caritas Moers-Xanten verabschiedet sich nach vier Jahren aus dem „Dorf Neukirchen“. Nachhaltig aufgebaute Strukturen ermöglichen die Weiterführung von Angeboten auch über das Projektende hinaus. Quartiersmanagerin Ilka Mainka wechselt für den Caritasverband in derselben Funktion nach Kamp-Lintfort.

Das Aufgabenspektrum des inklusiven Quartiersmanagements beinhaltete neben der Stärkung der Nachbarschaft und des gesellschaftlichen Zusammenlebens die Vernetzung und Kooperation der vielen engagierten Vereine, Institution, Initiativen und Bürgern im „Dorf Neukirchen“. Unter dem Leitziel „Ein Ortskern für alle“ sei viel angestoßen und immer an der Entwicklung eines lebenswerten und barrierearmen Quartiers gearbeitet worden, teilen die Verantwortlichen mit. Dies sei gelungen, indem eine nachhaltige Infrastruktur aufgebaut worden sei. Als Beispiel wird das „Projektzimmer“ an der Hochstraße 1m aufgeführt, das sich auch über über die Projektlaufzeit hinaus bewähre, als Treffpunkt für die verschiedenen Aktivitäten im Quartier.

Wechsel Ilka Mainka, Mitarbeiterin des Caritasverbandes Moers-Xanten, wird nun die Arbeit in der Quartiersentwicklung in Kamp-Lintfort aufnehmen und hofft, dort mit Projekten und Aktionen genauso viel bewegen zu können wie in Neukirchen.

Als nach dem Umbau der Stadtbücherei im Januar 2020 ein weiterer Veranstaltungsraum für das Quartier Neukirchen dazu gekommen sei, hätten sich wieder neue Möglichkeiten für das Quartiersmanagement eröffnet. Der Raum in der Stadtbücherei wurde mit einer Küche, mobilen Möbeln und moderner Veranstaltungstechnik ausgestattet. Dort haben bereits Kinoveranstaltungen, verschiedenste Workshops und Vorträge stattgefunden. Auch das Repaircafé der Tuwas Genossenschaft sowie die Tablet- und Smartphone-Sprechstunde des Caritasverbandes seien schnell eine feste Anlaufstelle in der der Stadtbücherei geworden. Dieser Raum soll weiterhin mit bewährten und neuen Formaten belebt werden und eine feste Größe im Quartier bleiben.

Beim Rückblick auf das Jahr 2021 erinnern die Verantwortlichen auch an die diversen Online-Angebote, die seit Januar 2021 über die Videokonferenz-Plattform „Jitsi-Meet“ angeboten würden. Unter dem Titel „Digitales Klöncafé“ trifft sich hier an jedem Montag eine Gruppe Senioren, die sich immer etwas zu erzählen hat. Der „Digitale Spieletreff“ fand ebenfalls einmal in der Woche statt. Angesichts der vielfältigen Veranstaltungen und entstandenem Gruppen könne man von einem gewinnbringenden Projekt für das Dorf Neukirchen sprechen. Es sei gelungen, die Menschen ins Gespräch zu bringen und miteinander zu vernetzen. „Die neu entstandenen Strukturen werden sicherlich weiterhin Bestand haben und sich durch das kreative Engagement der Akteure in und um das Dorf Neukirchen nachhaltig weiter tragen“, heißt es in der Pressemitteilung.