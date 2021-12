Vereinsplanungen für 2022 in Kamp-Lintfort : Laga-Förderverein blickt auf das Klosterjubiläum

Cristoph Müllmann und Bernd Kröger vom Vorstand des Fördervereins Landesgartschaus 2020 stellen die Planungen und Aktionen für das Jahr 2022 vor. Der Förderverein hat aktuell 860 Mitglieder. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Mitglieder planen 2022 ein Boule-Turnier im Terrassengarten des Klosters Kamp und Pflanzaktionen im Zechenpark. Der Förderverein hat außerdem den 900. Geburtstag des Klosters Kamp im Blick. Dieser wird 2023 auf dem Kamper Berg gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Das Jahr 2022 steht unter den Sternen, die den südlichen und den nördlichen Glockenturm des Klosters Kamp krönen. Das Zisterzienserkloster feiert 2023 sein 900-jähriges Jubiläum. Und darauf bereitet sich der Förderverein der Landesgartenschau 2020 schon im kommenden Jahr vor. „Alter Garten und Terrassengarten gehörten zum Laga-2020-Gelände“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Bernd Kröger. „Jetzt bespielen wir erneut das Gelände um das Kloster Kamp.“

Im Mai 2022 will der Förderverein ein Boule-Turnier im Terrassengarten ausrichten. „Der Förderverein lebt von den Aktivitäten seiner vielen Projektgruppen“, betont der stellvertretende Vorsitzende Christoph Müllmann. „So haben wir auch eine Boulegruppe. Es ist ein eintägiges Turnier vorgesehen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Wenn das Turnier ankommt, soll jährlich eines stattfinden, auch im Jubiläumsjahr 2023.“ Bereits Mitte April 2022 startet der Förderverein seine erste Aktion im neuen Jahr. Er lädt zu einer Einsaat-Aktion im Zechenpark ein, die entweder am Samstag vor oder nach dem Osterwochenende stattfinden wird. „Es wird ein Bereich im nördlichen Teil des Zechenparks mit Wildblumen eingesät, der in der Nähe zum Eingang des ABC-Gebäude liegt“, erläutert Christoph Müllmann.

„Dazu kommen Bereiche an der Promenade und am großen Förderturm. Ausgesucht werden die Blumenmischungen von Kirsten Holsteg, Mitarbeiterin im Grünflächenamt. Der Vorstand will den Einsaat-Termin festlegen, wenn er sich Mitte Januar 2022 zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr trifft.“ Der dritte große Termin ist bereits festgezurrt. Genau genommen ist es ein Doppeltermin.

Am 25. Juni möchte Kamp-Lintfort, wie auch 50 weitere Städte im Ruhrgebiet, mit dem Zechenpark bei der Extraschicht dabei sein, der langen „Nacht der Industriekultur“. Der Förderverein hofft, dass diese nicht pandemiebedingt abgesagt wird, wie 2021. Ende Juni 2013 hatte sich die Hochschulstadt zum ersten Mal beteiligt, nachdem das Lintforter Bergwerk ein halbes Jahr zuvor geschlossen worden war. „Viele Akteure sind in die Vorbereitung eingebunden“, sagt Christoph Müllmann. „Auch der Förderverein. Zum Beispiel wird am großen Förderturm eine Bühne aufgebaut, an der Musik zu hören sein wird“. Am Tag nach der Extraschicht, dem 26. Juni, wird sich der Förderverein am ersten Zechenparkfest beteiligen, welches von der Stadt Kamp-Lintfort organisiert wird. „Es soll ein Familienfest sein“, sagt Bernd Kröger. „Elemente des Picknicks sollen mit aufgegriffen werden, bei dem es viele Angebote für Kinder gab. Ebenso soll der Tierpark Kalisto mit eingebunden werden. Das Zechenparkfest ist auch als Erinnerung an die Landesgartenschau zu verstehen“.

Kurz nach den Sommerferien, die am 9. August 2022 enden, will der Förderverein zu einer Jahreshauptversammlung einladen, der sich ein Sommerfest für die derzeit 860 Mitglieder anschließt. Möglicherweise kann die Vorsitzende Barbara Mennekes dort den neuen Internetauftritt vorstellen, der zurzeit in Arbeit ist. Anfang November 2022 ist eine weitere Blumenzwiebel-Aktion vorgesehen. Diesmal wird sie nicht am großen Förderturm sein, sondern am Kloster Kamp. „Dann blühen die Blumen im Frühjahr 2023, passend zum Klosterjubiläum“, blickt Bernd Kröger aufs neue Jahr.