Ferienlager auf niederländischer Insel : Weihbischof besucht Moerser auf Ameland

Ameland/Moers Was das Ferienlager der Pfarrei St. Marien Hochstraß auszeichnet und warum Rolf Lohmann Angebote wie dieses für unverzichtbar hält.

Den Anfang nahm das Ferienlager Ameland 1966 in St. Konrad. Nach dem Tod des dortigen Pfarrers kümmerte sich Engelbert Kreft, Pfarrer und Dechant in St. Marien, um das Ferienwerk. Seither ist das Ferienlager mit altersgerechtem Programm, Schnitzeljagden, Grillabenden und Stockbetten bei Kindern und Jugendlichen aus Moers der Renner. In diesem Jahr bekamen sie hohen Besuch.