Musik in Kamp-Lintfort : Der Kultursommer startet am Sonntagabend

Die Band Buckle up besteht aus bekannten Kamp-Lintforter Persönlichkeiten. Sie tritt seit 2004 auf und begeistert das Publikum mit Rockmusik. Das Konzert ist am 28. August im Stephanswäldchen. Foto: Agentur Knabben

Kamp-Lintfort Der Kamp-Lintforter Kultursommer nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise von Operette bis Rockmusik. Der Eintritt ist frei.

Auch der Kultursommer 2021 ist voller Musik. In bewährter Zusammenarbeit mit der Agentur Kanon aus Duisburg setzt die Stadt Kamp-Lintfort die Open-air-Konzertreihe im Terrassengarten des Klosters Kamp und im Stephanswäldchen fort. Das Programm, das Agenturchef Norbert Knabben zusammengestellt hat, bietet bis Mitte September fünf unterschiedliche Konzerte. Die Musikfreunde dürfen sich auf Rock, Pop, Jazz, Melodien aus Oper, Operette und Musical freuen.



Sonntag, 8. August, 18 Uhr Fünf Ruhr-Rheinländer bringen den Skiffle-Sound auf die Bühne im Terrassengarten des Klosters Kamp: Mit Banjo, Waschbrett, Ukulele und Cajon will die Wild Wind Skiffle Group mit Anklängen an Blues, Barralhouse, Boogie-Woogie für gute Laune und Partystimmung sorgen. Der Stil, der in den 1920er bis 1930er Jahren in den USA entstand, zeichnet sich durch Musik aus, die auf unkonventionellen und improvisierten Instrumenten gespielt wird. Neben der Gitarre und dem Banjo findet man häufig Waschbrett und Waschwannen- oder Teekistenbass. „Es gibt in der Musikszene nur noch wenige Spezies, die diesen Sound präsentieren können“, betont Agenturschef Norbert Knabben.

Mit Banjo, Waschbrett, Ukulele und Cajon will die Wild Wind Skiffle Group für gute Laune und Partystimmung sorgen. Foto: Agentur Knabben



Samstag, 14. August, 19 Uhr An diesem Abend gibt es ein Wiedersehen und -hören mit dem Ensemble Canto Melodial. In einer neuen Besetzung hat das Ensemble ein Konzertprogramm einstudiert, das sich unter dem Titel „Summertime“ dieses Mal der Sparte Musicals und Chansons widmen wird. Das Ensemble serviert seinem Publikum im Terrassengarten am Kloster Kamp ein Potpourri aus beliebten Musicalmelodien, gewürzt mit witzig-skurrilen und zuweilen frivolen Chansons. Romantisch vorgetragene Klaviermelodien sollen das Programm im klassischen Ambiente des Terrassengartens abrunden. Es singen und spielen Claudia Groß (Sopran), Jan Weigelt (Klavier), Melanie Zink (Mezzo-Sopran) und Norbert Knabben (Bass-Bariton).

Das Ensemble Canto Melodial kommt in diesem Sommer in neuer Besetzung in den Terrassengarten des Klosters Kamp. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Info Die Konzertreihe und ihre Corona-Regeln Wissenswertes Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Kamp-Lintforter Kultursommers im Stephanswäldchen und im Terrassengarten des Klosters Kamp ist frei. Es gibt vor Ort ein Getränkeangebot. Flyer mit allen Veranstaltungen liegen im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort aus und sind auch auf der städtischen Homepage unter www.kamp-lintfort.de zu finden.

Schutzmaßnahmen Es gelten auf allen fünf Konzerten die jeweils aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Das Publikum wird zum eigenen Schutz gebeten, sich an die vorgegebenen Abstandsregelungen zu halten. Beim Erwerb von Getränken besteht Maskenpflicht.

Kultursommer II Die „Wir-4-Städte“ Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Kamp-Lintfort organisieren gemeinsam das Programm eines weiteren„Kultursommers 2021 über ihr Bündnis.