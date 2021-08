Regionalgesellschaft Kamp-Lintfort : 170 junge Menschen starten eine Ausbildung bei Lidl

Die Lidl-Regionalgesellschaft Kamp-Lintfort bietet Ausbildungsplätze in 96 Filialen sowie am Logistik- und Verwaltungsstandort in Kamp-Lintfort. Foto: Lidl

Kamp-Lintfort Die Lidl-Regionalgesellschaft Kamp-Lintfort bietet Ausbildungsplätze in den 96 Filialen sowie am Logistik- und Verwaltungsstandort in Kamp-Lintfort. Was die Azubis jetzt erwartet.

Für 170 junge Menschen beginnt bei der Lidl-Regionalgesellschaft Kamp-Lintfort ein neuer Lebensabschnitt. Sie starten am 2. August ihre Ausbildung in der Filiale oder am Logistik- bzw. Verwaltungsstandort in Kamp-Lintfort. „Wir heißen unsere neuen Azubis herzlich willkommen im Team und wünschen ihnen einen guten Start“, begrüßt Dominik Schütte, Ausbildungskoordinator der Lidl-Regionalgesellschaft Kamp-Lintfort, die Auszubildenden.

Auf die Nachwuchskräfte warten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, die sie auf ihren zukünftigen Job bestens vorbereiten sollen. „Von Beginn an fördern wir unsere Auszubildenden individuell und bringen ihnen das Zutrauen entgegen, Verantwortung zu übernehmen und sich ins Unternehmen einzubringen“, sagt Schütte.

Die Lidl-Regionalgesellschaft Kamp-Lintfort bietet Ausbildungsplätze in den 96 Filialen sowie am Logistik- und Verwaltungsstandort in Kamp-Lintfort. In diesem Jahr entschieden sich 148 Azubis für die Ausbildung zum/zur Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Lagerist/-in. 22 Nachwuchstalente fangen das Abiturientenprogramm im Vertrieb und in der Logistik mit dem Ziel an, drei Abschlüsse in drei Jahren zu erhalten. Die Auszubildenden arbeiten in der Nähe ihres Wohnortes, beispielsweise in Duisburg (22 Azubis), in Moers (6 Azubis) oder Kreis Velbert (10 Azubis) oder 14 Azubis im Kreis Bottrop

„Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der aktuellen Situation die Anzahl der Ausbildungsplätze in diesem Jahr erhöhen, um vielen jungen Menschen in der Region eine sichere berufliche Perspektive bieten zu können“, ergänzt Schütte.