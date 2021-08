Ausbildungsstart 2021 : Sie werden bei der Stadt ausgebildet

Bürgermeister Christoph Landscheidt begrüßte die neuen Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Sie werden in den verschiedensten Bereichen ausgebildet. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Auch in diesem Jahr haben Nachwuchstalente ihre berufliche Laufbahn bei der Stadt Kamp-Lintfort in den verschiedensten Bereichen gestartet.

Die Stadt ermöglicht außerdem zwei neuen Kolleginnen die Praxisintegrierte Ausbildung zur Kinderpflegerin. Stefanie Seidt aus Kamp-Lintfort wird ihre Ausbildung in der Kita Bismarckplatz und Ana Grittner in der Kita Bunte Welt absolvieren. Die beiden neuen Kolleginnen waren in den Einrichtungen jeweils schon als Alltagshelferinnen beschäftigt. Die Ausbildung ist eine Fördermaßnahme des Ministeriums für Schule und Bildung und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.