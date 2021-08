Kirche in Kamp-Lintfort : Gottesdienst spricht die Jugend an

Kamp-Lintfort Pastoralreferenten Klaus Bruns organisiert ihn mit Jugendlichen. Das neue Format in der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort beschäftigt sich mit Themen, die die jungen Menschen bewegen. Musik spielt ein wichtige Rolle.

Ein neues Gottesdienstformat gibt es seit einem Jahr in der Hochschulstadt. Im Jugendgottesdienst stehen Musik und Meditation im Mittelpunkt. Es erklingen Pop-Songs, die religiös gedeutet werden können, wie „One Of Us“ von Joan Osborne oder „Heal The World“ von Michael Jackson. Die Gottesdienstbesucher können in Denkpausen über Antworten nachdenken auf Fragen wie: Was ist wichtig in meinem Leben? Was hilft mir in meinem Leben? Pastoralreferent Klaus Bruns baut diese Antworten in seine Predigt ein, wenn die Besucher zustimmen. Der Wortgottesdienst klingt mit einem Treffen am Josef-Jeurgens-Haus aus, bei dem es Getränke und eine Kleinigkeit zu essen gibt, während die Gottesdienstbesucher sich austauschen.