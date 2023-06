Dankeschön-Nachmittag in Kamp-Lintfort Bürgermeister ehrt die „Helden im Verborgenen“

In einer kleinen Feierstunde hat sich Bürgermeister Christoph Landscheidt bei den Inhaberinnen und Inhabern der Ehrenamtskarte für ihren geleisteten Einsatz im letzten Jahr bedankt. In seiner Rede betonte er, dass die Ehrenamtlichen einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für die Stadt Kamp-Lintfort leisten. Er erinnerte auch daran, dass es in Kamp-Lintfort viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren. Jede Stunde ehrenamtliches Engagement zähle und sei ein wichtiger Beitrag. Die Ehrenamtlichen dürfe man als die „Helden im Verborgenen“ bezeichnen. In der „Alten Scheune“ im Haus Bieger hatten die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen mit der Stadtspitze auszutauschen. Zudem erhielt Hubert Kufen die Jubiläums-Ehrenamtskarte für sein langjähriges Engagement für den Kamp-Lintforter „Hühnerspielplatz“ an der Ferdinantenstraße.