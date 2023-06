Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort Schnuppervorlesungen auf dem Campus

Kamp-Lintfort · Auf dem Campus Kamp-Lintfort zeigte sich die Fakultät Kommunikation und Umwelt am Tag der offenen Tür mit Schnupper-Vorlesungen und Präsentationen von Studiengängen. Der Dekan war zufrieden, weil er die Verbindung zwischen Hochschule und Region stärken will. Was für 2024 geplant ist.

05.06.2023, 16:00 Uhr

Auch im GreenFabLab konnten Besucher viel entdecken. Das Foto zeigt Professor Rolf Becker, Fakultät Kommunikation und Umwelt, und Arno Ingenlath (GeSA) Gesellschaft für Sicherheitsanalysen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Von Peter Gottschlich