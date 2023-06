Neubaugebiet in Kamp-Lintfort Pläne für die Kleine Heide liegen bis 23. Juni im Rathaus aus

Es tut sich etwas auf der Kleinen Heide. Nachdem sich die Stadt bereits im Jahr 2020 gemeinsam mit den Flächeneigentümern mit ersten Planungsüberlegungen für eine Wohnbauentwicklung auf dem Areal zwischen Friedrich-Heinrich-Allee, Bendsteg und Grünstraße befasst hat, wird es für eine Teilfläche nun konkreter. Die städtische Immobiliengesellschaft IWG hat das Grundstück der ehemaligen Bergberufsschule im Eckbereich Bendsteg/Grünstraße erworben. Die IWG will dort ein Wohnquartier mit bis zu dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern entwickeln, welche auch öffentlich geförderte Wohnungen umfassen sollen (RP berichtete). Auch die Freiflächengestaltung mit Gemeinschaftsgrünbereichen innerhalb des Quartiers ist Teil des Konzepts. „Wir freuen uns, dass der Startschuss für eine zukunftsorientierte Nachnutzung der Fläche erfolgt ist“, äußert sich Christoph Landscheidt. Bevor gebaut werden kann, muss allerdings noch die rechtliche Grundlage geschaffen werden. Hierzu hat der Stadtentwicklungsausschuss am 16. Mai die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen, aktuell läuft die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger in diesem frühen Stadium des Verfahrens einbeziehen und die Planungsideen vorstellen“, so Planungsamtsleiterin Monika Fraling. Interessierte Bürger können sich bis zum 23. Juni im Planungsamt über den aktuellen Stand informieren. Auch können die Planunterlagen über die Internetseite der Stadt Kamp-Lintfort unter www.kamp-lintfort.de/toeb abgerufen werden. Anregungen können sowohl im Rathaus als auch online abgegeben werden. Sobald ein abschließender Entwurf des Bebauungsplans vorliegt, wird es zudem eine weitere Beteiligungsphase geben.