Lesung in Kamp-Lintfort Literarische Reise mit Wein und Gesang

Kamp-Lintfort · Reise-Autor Thomas Bauer entführt seine Zuhörer am Freitag, 23. Juni, nach Italien. Mit viel Witz und Esprit wird Bauer in der Mediathek von seinen Abenteuern auf dem Franziskusweg zwischen Florenz und Rom berichten. Was der Eintritt kostet.

06.06.2023, 14:15 Uhr

Autor Thomas Bauer traf einen italienischen Koch. Foto: LesArt

So richtig Lust auf Sommer und Urlaub macht die Lesung, die der Verein LesART gemeinsam mit der Mediathek am Freitag, 23. Juni, ab 19 Uhr veranstaltet. Denn Reise-Autor Thomas Bauer entführt seine Gäste nach Italien. Dabei wird er musikalisch begleitet und unterlegt mit passendem Wein vom Bistro 26. Mit viel Witz wird Bauer von seinen Abenteuern auf dem Franziskusweg zwischen Florenz und Rom berichten. „Italien erwandern“ heißt denn auch die Lesung, zu der obligatorisch ein guter Wein gehört. Gemeinsam mit einem italienischen Koch wandert der Münchner Reisebuchautor Thomas Bauer 500 Kilometer auf Franz von Assisis Spuren von Florenz nach Rom. Unterwegs entlocken Bauer und der italienische Koch energischen Damen, flinken Kellnern und reizenden Mädchen die besten Kochrezepte Nord- und Mittelitaliens. Denn am ehesten lernt man seine Gastgeber kennen, wenn man mit ihnen isst. Ein Stück Italien – und die Geschichte einer deutsch-italienischen Freundschaft. In der Mediathek stellt Thomas Bauer die Höhepunkte seiner Wanderung vor, erzählt von Irrwegen und amüsanten Begegnungen. Seine Reisebilder werden dabei mit Live-Musik untermalt. „Lernen Sie Italien von einer ganz anderen Seite kennen“, laden die Veranstalter zu dieser Lesung ein. Erstmals begleiten die CWWN als neuer Pächter des Bistro 26 die Veranstaltung in der Mediathek und bieten einen kleinen Snack an sowie ein Glas Wein – beides ist im Eintrittspreis von 18 Euro im Vorverkauf (20 Euro an der Abendkasse) inbegriffen. Weitere Getränke und Speisen gehen dann individuell auf die Deckel der Gäste.

(RP)