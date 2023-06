„Mario Barth deckt auf“ in Rheinberg Streit um Straßenausbau kommt ins TV

Die Entwicklungen in der kleinen Straße An de Wei in der Rheinberger Innenstadt stoßen auf überregionales Interesse. Der bekannte Comedian Mario Barth nimmt sich in seiner Fernsehsendung „Mario Barth deckt auf“ der Sache an. Er hat sich in Rheinberg mit Anwohnern getroffen und sich über den kuriosen Fall informiert. RTL sendet den Beitrag am Mittwoch, 7. Juni, um 20.15 Uhr.