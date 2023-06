Feuer greift auf Bäume über Lastwagen brennt auf A57 bei Alpen – Warnung vor Geruchsbelästigung

Auf der A57 in Höhe des Rastplatzes Leucht in Alpen ist am Montag gegen 13.50 Uhr ein Lastwagen ausgebrannt. Es soll sich um einen Gefahrguttransporter gehandelt haben, der vermutlich Batterien geladen hatte, teilte die Autobahnpolizei auf Nachfrage mit. Der Schwerlaster war in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesen. Die Autobahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Löscharbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 17.15 Uhr wurde eine Fahrspur wieder freigegeben.