Wertschätzung in Wülfrath Die Ehrenamtskarte wird verlängert

Bisher habe man bewusst den Einzelhandel aufgrund der besonderen Belastung in der Corona-Pandemie nicht eingebunden, um die Inhaber so nicht weiter zu belasten, so Flohr. Dank der Initiative von Wolfgang Peetz (Wülfrather Gruppe) konnten aber inzwischen schon sieben Einzelhändler als neue Kooperationspartner gewonnen werden, die dann auch in den nächsten Tagen auf der städtischen Internetseite, auf den Seiten der Staatskanzlei NRW, sowie auf der Ehrenamts-App zu sehen sein sollen.