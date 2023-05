Tipps von der Bio-Gärtnerin Perfektion beim nachhaltigen Gärtnern aufgeben

„In den Selbsterntegärten sagen mir die Leute oft, dass es schwerfällt, das auszuhalten.“ Was sie damit meint? Das sieht man beim Blick in ihre Gewächshäuser: Der Spinat ist abgeerntet, die Stiele liegen auf den Gängen zum Verrotten. Das freut die Regenwürmer - und irgendwann sind sie einfach weg. Bis dahin darf man sich daran nicht stören, was so manch einem passionierten Gärtner schwer fallen dürfte. Wochenlang darauf herumtrampeln, ohne sich selbst von diesem Anblick zu befreien? Die gefühlte Unordnung aushalten? Das ist gar nicht so leicht.