Ehrung in Wülfrath FDP-Mitglied seit einem Vierteljahrhundert

Der FDP-Ortsverband Wülfrath kann ein besonderes Jubiläum feiern: Melanie Falkenstein ist seit 25 Jahren Mitglied und wurde dafür nun geehrt. Die Ehrung nahm im Beisein der gesamten Ratsfraktion der Ortsverbandsvorsitzende Hans-Peter Altmann vor. Er überreichte Falkenstein neben einer Urkunde auch die Theodor-Heuss-Medaille für Verdienste um die Partei, verbunden mit Dank für ihren Einsatz in Ausschüssen und in der Fraktion. „Es gibt nicht viele Parteimitglieder, die über so lange Zeit so aktiv die Entwicklung des Ortsverbands mitgestalten“, fasste Altmann zusammen. Melanie Falkenstein nimmt aktuell für die Liberalen Mandate als sachkundige Bürgerin im Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss wahr.