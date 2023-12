Verwaltung dankt Ehrenamtlern fürs Engagement in Leverkusen „Die Stadt funktioniert, weil Sie funktionieren“

Erst wurden die Augen von Ehrenamtlerin Renate Eul ganz groß und weit, dann senkte sie lächelnd und scheinbar leicht beschämt das Haupt, fasste sich mit der Hand ungläubig an die Stirn und erhob sich schließlich doch leicht zögerlich. Dass die 78-Jährige für ihr langjähriges, freiwilliges Engagement in der Altenbetreuung der Evangelischen Kirchengemeinde Opladen die eigentlich doch so verdiente Anerkennung erhielt, schien ihr fast ein wenig unangenehm zu sein, dennoch freute sie sich schließlich sichtlich.