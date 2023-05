Kultur in Wülfrath Ein gelungenes Wunschkonzert ganz nach Maß

Dr. Mojo überzeugte wie immer an der Gitarre und seine Songs steigerten sich insbesondere in der zweiten Hälfte des Konzerts von Höhepunkt zu Höhepunkt. Spätestens bei „Always look on the bright side of life“ von Monty Python hatte Dr. Mojo das sangesfreudige Publikum für sich vereinnahmt. Bei Lady Rose und Halleluja gingen dann die Handylampen an.