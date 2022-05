Engagement-Würdigung in Wülfrath : Jubiläumsehrenamtskarte ab Juni in Wülfrath erhältlich

Wülfrath Mit der neuen Edition werden allen ehrenamtlich Tätigen, die sich 25 Jahre oder länger engagieren, gewürdigt. Die normale Ehrenamtskarte wurde in der Kalkstadt bisher 57 Mal ausgestellt.

( Die Ehrenamtskarte ist eine Würdigung für das freiwillige Engagement, das die Bürger leisten. Inhaber der Karte erhalten dadurch zum Beispiel Vergünstigungen bei Einzelhändlern. Seit Einführung der Ehrenamtskarte am 1. März 2022 in Wülfrath wurden bereits 57 solcher Karten ausgestellt.

Als Erweiterung zu diesem Angebot hat das Land NRW nun eine Jubiläumsehrenamtskarte herausgegeben. Damit soll auch denjenigen Ehrenamtlichen Wertschätzung entgegengebracht werden, die zwar die üblichen Voraussetzungen, zum Beispiel den ehrenamtlichen Einsatz von 250 Stunden/Jahr, nicht erfüllen, aber bereits 25 Jahre und mehr ehrenamtlich tätig sind. Anders als die normale Ehrenamtskarte unterliegt die Jubiläumsausgabe keiner Befristung und ist damit lebenslang gültig. In der Kalkstadt wird sie ab dem 1. Juni angeboten. Alle ehrenamtlich Tätigen, die sich seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich engagieren oder in der Vergangenheit engagiert haben, können sich im Sozialamt bei Barbara Sachs, Telefon 02058 18389 oder per E-Mail an b.sachs@stadt.wuelfrath.de um eine Jubiläumsehrenamtskarte bewerben. Auch Bewerbungen für die normale Ehrenamtskarte sind nach wie vor möglich.