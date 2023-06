Neubesetzung in Wülfrath Ordnungsamtsleiter soll neuer Kämmerer werden

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss gestern Abend stand die Stellenbesetzung für den Leiter des Dezernats II – Kämmerei, Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr – auf der Tagesordnung. Die Stadt will sich aufgrund des noch schwebenden Verfahrens noch nicht zur Personalie äußern, bestätigt aber, dass der Ausschuss einstimmig der entsprechenden Beschlussvorlage zugestimmt hat. Nun muss noch der Rat in seiner Sitzung am 13. Juni zustimmen.