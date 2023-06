Schulleben in Wülfrath Gemeinsam essen unter freiem Himmel

Es ist eine lieb gewonnene Tradition, die dieses Mal unter einem ganz besonderen Zeichen stand: Die Schülervertretung der Schule am Berg plant und organisiert das Schulfrühstück auf dem Schulhof. So auch in diesem Jahr. Alle Schülerinnen und Schüler räumten Tische und Stühle nach einem festgelegten Plan auf den Hof, sodass eine große Freiluft-Frühstückshalle entstand. Auch zahlreiche Nachbarn und ehemalige Kolleginnen und Kollegen folgten der Einladung und nahmen an den gedeckten Ehrentischen Platz.