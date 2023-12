Empfang der Stadt Xanten Ein Dank zum Tag des Ehrenamtes

Seit 2016 gibt es in Xanten die Ehrenamtskarte. Sie berechtigt ihre Inhaber zur Inanspruchnahme zahlreicher Vergünstigungen in NRW und soll sie so für ihr ehrenamtliches Engagement belohnen. In Xanten bieten 15 Organisationen Ermäßigungen an. Dazu gehören das Freizeitzentrum Xanten (FZX), der LVR Archäologische Park Xanten (APX), die Stadtbücherei und viele weitere Unternehmen. Dazu kommen 4500 NRW-weite Vergünstigungen. Bis jetzt wurden 171 Ehrenamtskarten auf Antrag ausgegeben. Gültig sind die Karten für zwei Jahre, beziehungsweise ein Jahr für Jugendliche, bevor sie auf Antrag verlängert werden müssen.