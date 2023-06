Natur im Kreis Mettmann Drohnen bewahren Rehkitze vor dem Tod

Dabei nutzen die Waidleute Wärmebildkameras, die unter den Drohnen montiert sind. In den kühlen Abend- oder Morgenstunden können mithilfe dieser Bilder Jungtiere im hohen Gras aufgespürt werden. „Die Kitze werden vorübergehend unter Körben oder Kartons geschützt, auf die der Landwirt durch Fahnen aufmerksam gemacht wird. Deshalb ist unser dringender Rat an Spaziergänger, die einen solchen Kitzschutz entdecken: Nicht nahetreten, auf keinen Fall den Schutz anheben!“, so Susanne Bossy.