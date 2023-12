Leerstand in Wülfrath Die Altstadt Apotheke ist Geschichte

Wülfrath · Am 23. Dezember ist Schluss an der Wilhelmstraße 163. Damit gibt es einen weiteren Leerstand. Das Team macht weiter in der Schwanen-Apotheke. Das sind die Gründe für die Standortschließung.

16.12.2023 , 12:00 Uhr

Noch ist Licht an in der Altstadt Apotheke. Doch kurz vor Weihnachten ist der letzte Tag im Ladenlokal in der Innenstadt. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi