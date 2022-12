Freiwilligenzentrale in Kamp-Lintfort Ehrenamtliche tauschen sich in einem Workshop aus

Die Freiwilligenagentur Kali-Aktiv hat in Kooperation mit der Fachstelle Integration, Asyl und Obdach der Stadt Kamp-Lintfort alle Ehrenamtlichen zu einem Workshop in die Begegnungsstätte Kaliko am Karl-Flügel-Platz eingeladen. Teilnehmen konnten alle Ehrenamtlichen, die sich in verschiedenen Einrichtungen und Organisationen in Kamp-Lintfort engagieren. Ehrenamtliche aus der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde, der Flüchtlingshilfe, der Tafel Kamp-Lintfort der Grafschafter Diakonie, des Friederike-Fliedner-Hauses, des Awo-Seniorenzentrums, der SKF Flüchtlingshilfe, des Vereins LesART, der Anlaufstelle für ältere Menschen, des Lintforter Schwimmclub und weiteren Einrichtungen waren der Einladung gefolgt.