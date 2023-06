Preisverleihung in Kamp-Lintfort Kinder schreiben Geschichten über das Geheimnis von Kloster Kamp

Kulturbüro, Geistliches und Kulturelles Zentrum Kloster Kamp sowie die Stadtwerke Kamp-Lintfort unterstützten den Wettbewerb. Zur Einstimmung auf das Thema waren Anfang 2023 alle vierten Klassen in das Kloster Kamp eingeladen worden und bekamen eine erste Einführung in die Geheimnisse dieses historischen Ortes. 160 Kinder haben fristgerecht ihre Geschichten eingereicht. Nachdem eine Vorjury alle Texte gesichtet und eine Vorauswahl getroffen hatte, tagte am 21. April 2023 die Hauptjury. „Die Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben. Wir waren überrascht, wie viele unterschiedliche Ansätze und Ideen die Kinder hatten. Eine wirklich schwierige Aufgabe für die Jury, aber am Ende gab es ein eindeutiges Gesamtergebnis“, teilten die Veranstalter mit. Den ersten Platz belegte Sara Doose mit ihren Abenteuern rund um den Diebstahl des Taufkännchens vom Kloster Kamp, den zweiten Platz erhielt Rebecca Müller für ihre Rittergeschichte „Rettung unterm Kloster“, und den dritten Platz verdiente sich Kate Golitz mit ihrer Erzählung „Ganoven im Kloster“.