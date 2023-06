Offene Pforte in Kamp-Lintfort So blüht es in den Kamp-Lintforter Gärten

Im Mittelpunkt stehen die Vielfalt der Blumen- und Pflanzenwelt sowie die gärtnerischen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Interesse ist groß. „Wir haben im vergangenen Jahr an nur einem Tag 300 Besucher begrüßt“, berichtet Stefano Heitmann, der zum Projektteam gehört und den eigenen Garten an der Saalhoffer Straße öffnet. Die Familien Heitmann und Hilse betreiben dort auf 1200 Quadratmetern einen Drei-Generationen-Garten mit Koi-Teich, Streuobstwiese, Bauerngarten und Stauden. Stefano Heitmann hat bei den Gartenfreunden ein wachsendes Interesse an der Selbstversorgung festgestellt. In seiner grünen Oase wachsen etwa 20 verschiedene Gemüsearten. Und es wächst so viel, dass die große Gefriertruhe immer voll ist, die Einmachgläser gut gefüllt sind und ein neu angeschaffter Dörrautomat im Einsatz ist. Heitmanns Ehefrau Katrin hat eine Ausbildung zur Baumwartin für Streuobstwiesen gemacht. „Dort lernt man den Oeschberg-Schnitt, damit die Obstbäume alt werden können“, erläutert Stefano Heitmann. Seine Familie hat vor allem alte Obstbaumsorten angepflanzt. „Bei uns wächst unter anderem der Edelborsdorfer. Es ist die älteste dokumentierte Apfelsorte in Deutschland“, berichtet der Gartenfreund, dessen Familie immer schon Nutzgärten hatte. „So hat sich viel Wissen weitergegeben“, betont er.