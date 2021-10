Konzertabend in Kamp-Lintfort : Begeisterter Applaus für Justus Frantz

Kamp-Lintfort Einer, wenn nicht gar der bekannteste Pianist Deutschlands, war am Sonntag in der Kamp-Lintforter Christuskirche zu Gast. Die Zuhörer erlebten sogar eine Premiere.

Justus Frantz hat das Talent und die Mission, klassische Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. 1986 initiierte der heute 77-Jährige das Schleswig-Holstein Musik Festival, dessen Intendant er neun Jahre lang war und das er zu einem der größten Musikfestivals der Welt gemacht hat. Bekannt wurde er auch in der ZDF-Sendung „Achtung! Klassik“, für die er mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnet wurde. Sympathisch und nahbar präsentierte er sich auch dem Kamp-Lintforter Publikum. Er trat in Turnschuhen an den schwarzen Flügel, da gerade das Licht ausgegangen war und er die richtigen Schuhe nicht gefunden habe. Man solle sich nicht wundern, dass er ein Handy auf dem Flügel liegen habe. Er wolle die Zeit stoppen, denn dieses Programm habe er so noch nie gespielt und er wolle doch dem Publikum eine Pause gönnen.