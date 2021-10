Politik in Kamp-Lintfort : René Schneider bleibt Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes

Kamp-Lintfort Das Votum fiel einstimmig aus: Der Landtagsabgeordnete wird die Ortspartei weitere zwei Jahre anführen. Die Jusos haben sich neu gegründet. Die Arbeitsgemeinschaft 60+ in der SPD hat inzwischen 30 Mitglieder.

„Wir konnten bei der Kommunalwahl die absolute Mehrheit der SPD in Kamp-Lintfort verteidigen, und auch bei der Bundestagswahl haben wir maßgeblich zum Wahlerfolg der SPD beigetragen“, so Schneider. Er gratulierte dazu passend dem ebenfalls anwesenden Rainer Keller zur Wahl in den Bundestag. Dieser ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, sich eine Woche nach der Bundestagswahl bei den Aktiven der Partei zu bedanken. „Das war eine tolle Teamleistung“, freute sich Keller. Und so erlebte er in der folgenden Sitzung die Wiederwahl der beiden stellvertretenden Vorsitzenden Birgit Ullrich und Jürgen Preuß.