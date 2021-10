Soziales in Kamp-Lintfort : Awo startet drei neue Projekte im Quartier

Kamp-Lintfort Um drei wegweisende Projekte ist die Awo im Kreis Wesel reicher. Im Quartier Kamp-Lintfort geht es um gutes, generationenübergreifendes Zusammenleben in der Altsiedlung. Die zweite Initiative dreht sich um alevitische und muslimische Sozialarbeit. Das dritte, im Kreis Wesel bislang das einzige Angebot, umfasst eine qualifizierte Beratung bei Diskriminierungsfällen.

Anders ist die Ausrichtung des zweiten Awo-Projektes. Die Dialog- und Lernplattform zur Unterstützung und Stärkung muslimischer und alevitischer Sozialarbeit vor Ort, so der offizielle Titel, setzt auf das Ehrenamt in den Vereinen. „Es geht um ein Projekt auf Augenhöhe mit den muslimischen und alevitischen Vereinen. Über eine Übungsleiterausbildung bei der Wohlfahrtspflege können sie professionalisiert werden“, erläutert Olga Weinknecht das neue Angebot.

Das Projekt ist ebenfalls in der Boegenstraße untergebracht. Behnaaz Jansen ist Ansprechpartnerin. Das dritte Projekt, die Antidiskriminierungsstelle, ist deshalb besonders, weil es bislang nur 42 im Land gibt. Im Kreis Wesel ist sie die einzige Anlaufstelle, die sich an Menschen mit Diskriminierungserfahrung im Beruf und Alltag wenden können. Misbah Shahzad, sie spricht zehn Sprachen, und ihr Kollege Mohamed Tajni sind Ansprechpartner. Diskriminierung hat viele Facetten. „Wir begleiten bis zur Schlichtung oder bis zum Prozess“, so Olga Weinknecht. Zu finden ist diese Servicestelle an der Vinnstraße 40.