Bronzegewinnerin in Kamp-Lintfort : Bürgermeister ehrt Regine Mispelkamp

Kamp-Lintfort Die Dressurreiterin, die Mitglied im Reiterverein Seydlitz Kamp ist, gewann im August bei den Paralympics in Tokio eine Bronzemedaille. Das war der Stadt eine Ehrung wert. Mispelkamp blickt jetzt zuversichtlich auf Paris 2024.

Dieser Erfolg hat Gewicht: Wie viel eine Bronzemedaille wiegt, das wollten alle Gäste beim Empfang in Wellings Parkhotel denn auch gerne einmal austesten. Die Dressurreiterin Regine Mispelkamp, die von Kindesbeinen an Mitglied im Reiterverein Seydlitz Kamp ist, ließ sie gewähren. Die Bronze-Gewinnerin, die bei den Paralympics in Tokio mit ihrem Pferd Highlander Delight’s mit der Dressur-Kür überzeugt hatte, krönte so nach zwei Deutschen Meisterschaften und einem dritten Platz bei den Weltmeisterschaften ein weiteres Mal ihre sportliche Karriere. Das war auch der Stadt Kamp-Lintfort eine besondere Ehrung wert.

„Als Bürgermeister bekommt man nicht oft die Gelegenheit, eine Olympionikin auszuzeichnen“, sagte Christoph Landscheidt und lobte die „große Leistung“ der an Multiple Sklerose erkrankten Reiterin. „Wir sind stolz darauf, dass wir Sie haben.“ Stolz ist auch der Reiterverein Seydlitz Kamp auf die erste Olympiateilnehmerin in seinen Reihen überhaupt. „Wir haben uns gefreut, dass Du nach Tokio reisen konntest, aber natürlich noch mehr, dass Du mit der Bronzemedaille zurückgekehrt bist“, betonte der Vorsitzende Dieter Kempken und lobte Pferd und Reiter. Highlander Delight’s sei ein Partner, der mit seinem Reiter kämpfe und wisse, um was es in dem Wettbewerb gehe. Regine Mispelkamp ließ ihre Zuhörer am Mittwochmorgen gerne an den vielen emotionalen Momenten der Paralympics in Japan teilhaben. „Schon im Augenblick des Antrabens dachte ich: Ist das ein tolles Pferd“, erzählte die 50-Jährige. Und dann der Moment, als der Bundestrainer strahlend auf sie zugelaufen kam und erklärte, dass sie Bronze gewonnen habe. Erst vor zwei Jahren, erzählt Regine Mispelkamp, habe sie Highlander Delight’s gekauft: „Sehr zum Missfallen der Teamleiter. Es haben nicht alle an das Pferd geglaubt, aber ich war überzeugt, dass wir die richtigen sind. Vielleicht war es ja gut, dass Olympia um ein Jahr verschoben wurde“, berichtete die 50-jährige Diplom-Trainerin, die in Geldern lebt, ihre Erkrankung öffentlich machte, in den Parasport sowie vom Springreiten in die Dressur gewechselt war.