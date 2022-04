Ehrenamt in Kamp-Lintfort : Beförderungen bei der Löscheinheit Hoerstgen

Kamp-Lintfort 135 Mal ist die Löscheinheit im vergangenen Jahr alarmiert worden. Auch die sogenannte überörtliche Hilfe in Hochwassergebieten wird den Wehrmitgliedern in Erinnerung bleiben. 28 Männer und Frauen engagieren sich ehrenamtlich als Retter.

Derzeit leisten 28 Angehörige der Löscheinheit ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr. So galt es in den letzten beiden Jahren trotz der Corona-Pandemie eine umfangreiche Ausbildung zu absolvieren und die Einsatzbereitschaft zu leisten. 2021 wurde die Hoerstgener Löscheinheit 135 Mal alarmiert. Ebenso wurde zu besonderen Tagen wie der Silvesternacht eine Bereitschaft gestellt. Ganz besonders werde der überörtliche Einsatz in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Erinnerung bleiben.