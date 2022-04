Ausstellung in Kamp-Lintfort : „Boosartigkeiten“ in der Mediathek

Wolfgang Schupke-Boos, Schwiegersohn von Hans Boos, hat die Ausstellung in der Mediathek ermöglicht. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Eine neue Ausstellung präsentiert insgesamt 40 Zeichnungen von Hans Boos. Der 2007 verstorbene Künstler Hans Boos wurde gerne der „Wilhelm Busch vom Niederrhein“ genannt. Seine Zeichnungen sind bis zum 7. Mai in der Mediathek zu sehen.

Die Mediathek stellt unter dem Titel „Boosartigkeiten“ ein weiteres Mal Werke aus dem Nachlass des bekannten Kamp-Lintforter Zeichners Hans Boos aus. Geboren 1930 in der Kolonie in Kamp-Lintfort, interessierte sich Boos früh fürs Zeichnen. Nachdem er auf dem Schotterboden in seiner Schule etwas gezeichnet hatte, bemerkte ein Lehrer das Talent des jungen Hans Boos, wie sein Schwiegersohn und Ausstellungsorganisator Wolfgang Schupke-Boos erklärt. Daraufhin führte der Weg für Hans Boos 1949 an die Kunstgewerbeschule in Krefeld, wo er Grafik-Wissenschaften studierte. Die Angebote, als Grafiker zu arbeiten, blieben aber aus, weshalb Boos schließlich als Bergmann auf der Zeche Friedrich-Heinrich anfing und das Zeichnen eine Freizeitbeschäftigung wurde.

Seine Job- und Heimatverbundenheit spiegeln sich in den Werken des 2007 verstorbenen Künstlers wieder. Filigrane Tuschezeichnungen von Zechenanlagen, Stadtansichten, Portraits und Karikaturen sowie lustige Geschichten aus dem Zechealltag sind in der Ausstellung zu bewundern. Auch Bergarbeiterhäuser, die Boos für „ihren eigenen Charakter“ liebte sind unter den Zeichnungen zu finden. Auffallend ist die Genauigkeit und Liebe zum Detail. Laut Schwiegersohn behauptete Hans Boos einmal von sich selbst, er könne „ohne weiteres einen 100 DM-Schein zeichnen“.

Nachdem er 1985 in Rente gegangen war, widmete sich der Künstler voll und ganz seinen zeichnerischen Fähigkeiten. „Es gibt Leute, die schreiben ihre Memoiren. Ich habe sie gezeichnet“, zitiert Schupke-Boos eine Aussage seines Schwiegervaters. Diese Memoiren sind durchaus amüsant für den Betrachter. Ein Werk umrahmt, mit verschiedenen Szenen aus dem Bergbau-Alltag, einen Text von Beate Schmidt, der „Wir von Friedrich-Heinrich“ heißt, und den man auf die Melodie von „An der Nordseeküste“ singen soll, gehört dazu. Wer gefallen an den Zeichnungen findet, hat die Möglichkeit, Drucke zu erwerben. Die Originale bleiben in Familienbesitz. Boos sei ein „gutmütiger Mensch“ gewesen, erzählt der Schwiegersohn, der sein Talent an seine sechs Töchter vererbt habe.

Zu Lebzeiten hat Hans Boos seine Werke bereits ausstellen können. Es sei aber immer sein Wunsch gewesen, seine Zeichnungen einmal in der Westlichen Orangerie des Klosters Kamp zu präsentieren, so Schupke-Boos. Da dies bis zu seinem Tod nicht klappte, nutzte die Familie eine Ausstellung seiner Tochter Nina Boos 2017 in der Orangerie, um Hans Boos‘ Werke auch einmal dort zu präsentieren. Nach 2017 können Besucher nun bis zum 7. Mai gut 40 Zeichnungen des sogenannten „Wilhelm Busch vom Niederrhein“ in der Mediathek, Freiherr-vom-Stein-Straße anschauen. Stellvertretend für die Mediathek äußert sich Yvonne Frericks sehr erfreut über die erneute Zusammenarbeit mit Wolfgang Schupke-Boos. Mit Wegfall der 2G- und 3G Kontrollen ist jeder willkommen, die „Boosartigkeiten“ während der Öffnungszeiten der Mediathek zu besuchen. Der Eintritt ist frei.